Si cala in un burrone per recuperare il cane caduto in un fiume, ma rimane bloccato e allerta i soccorsi. E' successo nei giorni scorsi, in Valle Cannobina. Il turista tedesco stava calandosi per recuperare l'animale ferito, quando ha capito di non riuscire né a scendere né a salire, ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti uomini del Soccorso Alpino della squadra Val Grande e i Vigili del fuoco per recuperare il turista e poi il suo cane.