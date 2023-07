Escursionista bloccata in montagna, arriva l'elisoccorso

Intervento congiunto del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Il primo lungo il sentiero tra il Pian del Re e il rifugio Quintino Sella, comune di Crissolo, per un'escursionista bloccata a causa di un forte dolore dorsale che le impediva di camminare.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 12 con il nuovo servizio di allertamento satellitare degli Iphone sviluppato da Apple tramite recente convenzione siglata con Azienda Zero Piemonte. La centrale operativa ha ricevuto automaticamente le coordinate del chiamante e ha inviato in loco l'elisoccorso e due tecnici del Soccorso Alpino che si trovavano sul posto in attività individuale.

È stata sbarcata l'equipe, ma per il recupero della barella è stato necessario trasferire l'infortunata a piedi verso valle per un centinaio di metri di dislivello poiché la zona era interessata da venti di caduta che rendevano difficoltose le operazioni aeree. La paziente è stata condotta in ospedale con un codice giallo.