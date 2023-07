Ha riportato seri danni l'auto che, nella serata di ieri, 29 luglio, si è scontrata con un animale selvatico spuntato all'improvviso in mezzo alla strada. È successo in via Piave, nel comune di Quaregna Cerreto. Fortunatamente il conducente, un 19enne di Roasio, non è rimasto ferito. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.