Dorzano piange il suo sindaco, dolore per la morte di Sergio Gusulfino

Biellese e comunità di Dorzano in lutto per la morte di Sergio Gusulfino, sindaco del paese, mancato nelle scorse ore all'età di 78 anni.

Era nato il 24 gennaio 1945. È stato per diversi anni primo cittadino del Comune prima nella legislatura 1997-2006 poi, dopo un pausa, dal 2011 per tre mandati di fila. Nel 2021 era stato riconfermato con il 52,06% dei voti (leggi anche: Dorzano, Gusulfino confermato sindaco: "Grazie per la fiducia").

Tanti i messaggi di cordoglio dei colleghi sindaci. I funerali avranno luogo martedì, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Dorzano. Sempre qui la corona alle 20.30 di lunedì.