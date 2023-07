Cavaglià, auto urta dissuasore stradale in cemento al cimitero: arrivano i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Vigili del Fuoco a Cavaglià per una giovane alla guida in difficoltà. Stando alle informazioni raccolte, l'auto avrebbe urtato un dissuasore stradale di tipo “panettone” in cemento al parcheggio del cimitero.

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 30 luglio. Sul posto le squadre per la messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata.