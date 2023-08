Esalazioni intense e sospette in un condominio, allarme rientrato a Biella FOTO

Aggiornamento ore 12.40

Allarme rientrato in via de Genova di Pettinengo, a Biella. Da qualche ora, non sono più presenti le esalazioni fastidiose che hanno causato disagio e qualche difficoltà ad alcuni residenti di un condominio. In particolare una coppia ha dovuto lasciare momentaneamente il loro appartamento per l'odore intenso.

Sul posto, oltre a Carabinieri, Vigili del Fuoco e Arpa, anche il sindaco Claudio Corradino con il vice Giacomo Moscarola. Stamattina sono proseguiti gli accertamenti per individuare l'anomalia.

Stando alle prime informazioni raccolte sarebbero state riscontrate alcune sostanze nocive (non meglio identificate) provenienti dagli scarichi. Al momento, la situazione è tornata alla normalità e fortunatamente non risultano persone intossicate.

Il fatto

Vigili del Fuoco in sirena a Biella per uno strano e intenso odore sentito da alcuni residenti di un condominio. L’allarme è stato lanciato intorno alle 19 di oggi, 30 luglio, in via de Genova di Pettinengo.

Stando alle prime informazioni raccolte, una donna in ascensore avrebbe avvertito un forte olezzo proveniente dai piani inferiori, così come altri inquilini nei giorni precedenti.

Sul posto, oltre ai Carabinieri e ai sanitari del 118, anche i tecnici dell’Arpa, funzionari specifici e il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) per accertamenti più approfonditi che porteranno a stabilire il tipo di sostanza. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.