Auto travolge palo in cemento e finisce fuori strada, uomo alla guida trovato positivo

Aggiornamento ore 11

È stato deferito per guida in stato di ebbrezza il conducente rimasto coinvolto ieri sera in un incidente autonomo a Lessona. Stando alle prime ricostruzioni, l'auto avrebbe prima centrato un palo in cemento danneggiandolo gravemente poi sarebbe finita fuori strada.

Alla guida un 37enne di Cossato che, sottoposto dai Carabinieri agli accertamenti di rito, è risultato positivo al test etilometrico. Il mezzo è stato anche posto sotto sequestro.

Il fatto

Sirene a Lessona per un incidente stradale autonomo. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell’accaduto, avvenuto intorno alle 20 di oggi, 29 luglio, ma stando alle prime informazioni raccolte un’auto sarebbe finita fuori strada per cause da accertare.

Il conducente è stato medicato sul posto dai sanitari del 118. Sul posto anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rilievi di rito. Il fatto è avvenuto in via Francesco Cesone.