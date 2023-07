COSTUME E SOCIETÀ |

Inner Wheel Biella Piazzo, passaggio di consegna alla presidenza

Mercoledì 26 luglio, alle 19, presso il Circolo Sociale Biellese, si è riunito l'Inner Wheel Biella Piazzo per il tradizionale passaggio delle consegne tra la presidente uscente, Sabrina Goffi Petrini e la presidente entrante, Clelia Zola Mello Rella. Una serata all'insegna dell'amicizia durante la quale sono stati ricordati i services realizzati nel decorso anno e i progetti per il futuro, in continuità ed in sintonia con le necessità del territorio. Alla nuova Presidente, insignita di Collare e spilla, vivissime congratulazioni e i più sentiti auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico.

c. s. Inner Biella g. c.