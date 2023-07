Auguri Anna Prina, Valle Mosso festeggia la sua centenaria

Venerdì 28 luglio la Signora Anna Prina Andrietta di Valle Mosso ha festeggiato 100 anni di vita, raggiungendo in allegria e gioia piena un traguardo di tutto rispetto.

“Sono nata a Strona 100 anni fa; seconda di due figli, dopo gli studi elementari, ho lavorato, fin da giovane, come pinzina presso il Lanificio Garlanda di Campore. All’età di 26 anni mi sono sposata con Bernardino Foglia Paruccin e ci siamo trasferiti in località Belvedere a Valle Mosso. Da quel momento, mi sono dedicata interamente alla famiglia e ho smesso di lavorare. Dal nostro matrimonio, nel 1949, è nata Gabriella, la nostra unica figlia. Per motivi di lavoro, nel 1956, ci siamo trasferiti a Torino, dove siamo rimasti fino al 1972, quando mio marito ha perso il lavoro per la chiusura dell’azienda. Abbiamo, quindi, fatto ritorno a Valle Mosso. Nel 1978 sono rimasta vedova, abitando da sola fino al 1984, quando mia figlia Gabriella è tornata a vivere a Valle Mosso. Anche con l’avanzare dell’età, sono sempre stata vicina alla mia famiglia, sia come nonna che come bisnonna. In questi ultimi anni, vissuti in salute e in armonia, ho avuto la fortuna di non essere mai sola: Gabriella, ancora oggi, mi tiene compagnia, mi supporta e mi accudisce con impegno, affetto e determinazione, aiutandomi a rimanere autonoma per tutto ciò che mi è possibile”.

Ad Anna è sempre piaciuto cucire e giocare a carte, tanto che quotidianamente si diletta in partite di burraco con Gabriella o alcune amiche. Sa apprezzare le piccole gioie della quotidianità e ringrazia anche per i semplici momenti di socialità come l’incontro con amiche e conoscenti presso il Bar sotto casa, dove, tra una chiacchera e un caffè, riesce ancora a condividere allegria, simpatia e semplicità, nonostante le grandi difficoltà di udito.

Per questo traguardo importante, proprio presso il Bar Giardino, la figlia Gabriella ha organizzato un piccolo momento di festa che Anna ha apprezzato. Presente anche il sindaco di Valdilana Mario Carli. L’augurio è di poter vivere altrettante “primavere” in serenità e felicità!