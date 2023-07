A Biella la Solennità del Perdono di Assisi

A Biella si terrà la Solennità del Perdono di Assisi, in programma nella Basilica dei Frati Minori di San Sebastiano, come da programma dettagliato in allegato delle celebrazioni e la storia del Perdono di Assisi. La chiesa francescana il 1° agosto saluterà questo primo giorno di festa con una Veglia e Adorazione Eucaristica alle 21 animata con i canoni di Taizè.

Durante la veglia sarà possibile per chi lo desidera accostarsi al sacramento della confessione. Il giorno seguente, 2 agosto, ci sarà la Santa Messa Solenne presieduta da Padre Edoardo Semko alle 20.30 animata dal violino di Dario Retegno e dalla chitarra e voce di Marina Schiavinato. ll Perdono di Assisi, concesso dal Signore per intercessione della Vergine Maria a San Francesco dopo una notte di preghiera, è il perdono totale di tutte le colpe e le pene, in cielo e in terra, dal giorno del battesimo fino a quando lo si ottiene.

Può essere richiesto per sè o per i defunti dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2 agosto di ogni anno nel seguente modo: accostarsi al sacramento della Confessione per essere in grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti); partecipare alla S. Messa e ricevere la Comunione Eucaristica; visitare la chiesa della Porziuncola o un’altra chiesa francescana o la chiesa parrocchiale, per recitare alcune preghiere, in particolare: il Credo; il Padre Nostro e una preghiera secondo le intenzioni del Papa. La comunione e le preghiere devono essere fatte lo stesso giorno in cui si ottiene l’indulgenza.