Il Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Varallo va in pensione

Il Capo Reparto, Gennaro Presta, dopo oltre 36 anni di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prima nel servizio operativo e nell’ultimo anno come Responsabile del Distaccamento di Varallo, ieri pomeriggio, 29 Luglio 2023, ha “timbrato” l’uscita dal turno di lavoro per l’ultima volta. Con decorrenza 1º Agosto, il Capo Reparto Presta sarà collocato a riposo per il raggiungimento del requisito anagrafico.

Dai colleghi del Distaccamento di Varallo e del Comando di Vercelli, un ringraziamento sincero e l’augurio per un futuro sereno e ancora ricco di grandi soddisfazioni.