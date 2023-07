Una lettrice segnala: “Cestini rotti e gettati a terra coi rifiuti, sempre più degrado a Chiavazza” FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

“Cestini rimossi e gettati in mezzo all'erba. Rifiuti a terra e panchine danneggiate. A Chiavazza è sempre più degrado ma non è accettabile una situazione simile. È ciò che ho riscontrato ieri mattina mentre portavo a spasso il cane nei giardini dietro la piazza XXV Aprile. Forse è l'opera di qualche ragazzino che si diverte in modo esecrabile. Non ho mai segnalato nulla ai giornali ma quando è troppo è troppo. Sono davvero arrabbiata e spero che il Comune intervenga al più presto”.