Kart: al circuito di Pomposa a Ravenna anche gli Amici del kart Biella con Marco Romiti

52 anni di Genova, Romiti si è avvicinato al kart con 4 tempi rental correndo gare sia in Italia che all' estero. E' quindi passato al telaio Racing e motore 2 tempi, e due anni fa ha vinto il Trofeo Mos nella categoria presa diretta Begginers Tag, e nel 2023 ha partecipato al Campionato Italiano Iame.

"Con la passione dei Rally fino da quando ero bambino - commenta Romiti - ho sempre seguito come spettatore in varie tappe del Wrc. Quest'anno grazie anche all' aiuto di alcuni sponsor ho deciso di partecipare a una gara Rally in circuito dove correrò con un Twingo cup a Pomposa a Ravenna".