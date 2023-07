Pella: "Bene Piano meteo Presidente Meloni: massimo livello di concertazione con territori per prevenzione efficace"

“Plaudo per la serietà e la tempestività con cui il Presidente Meloni ha annunciato il piano nazionale di prevenzione e di contrasto ai pesanti fenomeni meteo causa di gravi danni e dissesto ambientale e di ferimento, o addirittura morte, di nostri concittadini”. Lo scrive Roberto Pella, capogruppo della Commissione Bilancio per Forza Italia.

E aggiunge: “Si tratta di disastri, pur previsti ma di inaudita e inarrestabile potenza, che non si possono affrontare in maniera frammentata o con singoli e puntuali interventi. Serve un approccio sistemico per tentare di arginare un fenomeno oramai diffuso su tutto il territorio nazionale, caratterizzato da elementi opposti che si verificano contemporaneamente in diverse parti del Paese. A tal fine, infatti, vorrei sottolineare, anche in qualità di sindaco, l'imprescindibile coinvolgimento di regioni, province e comuni attraverso Cinsedo, Anci e Upi nella fase di concertazione e stesura del Piano che, senza l'apporto dei territori, non potrà dirsi efficace e lungimirante. Siamo di fronte alla necessità di prendere decisioni forti, tutti insieme, in grado di invertire la direzione degli eventi così gravi e dolorosi che stiamo vivendo in queste ultime settimane”.