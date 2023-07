Torna, a Miagliano, la Festa dello Gnocco

Sabato 5 agosto, l’Oratorio di Miagliano organizza una serata all’insegna del gusto, in cui sarà possibile assaporare gnocchi di patate, con quattro sughi differenti: ragù bianco, crema di maccagno, datterini gialli e salsiccia. Un quarto che verrà svelato a seguito della prenotazione. I cuochi hanno pensato anche alle opzioni vegetariane e un menù per i più piccoli.

L’appuntamento miaglianese si propone, come ogni anno, di raccogliere fondi per le numerose iniziative associative, come i doni di Natale ai bambini del paese.