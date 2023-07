Ci siamo, tra poche ore inizia la Traversata del Lago di Viverone

Ormai ci siamo: sabato 29 Luglio alle ore 14,30, avrà luogo la 51esima edizione de La Traversata a Nuoto del Lago di Viverone. Piero Sarasso, Presidente dell’ASD Lago di Viverone, porta avanti da quest’anno una tradizione che ormai ha un carattere nazionale, senza però dimenticare il principio amatoriale dell’evento. Ancora oggi, da una parte c’è lo spirito agonista in sfida coi propri limiti e dall’altra lo spirito del turista in cerca di splendidi paesaggi e momenti emozionanti.

Sarà come un anno zero: dopo 2 anni terribili e 1 di difficoltà questa edizione vuol essere anche la rinascita di tante iniziative come questa per la riscoperta della vita e della sua bellezza. La tradizione di un luogo ne garantisce la memoria storica, e soprattutto oggi è necessario ricordare la tradizione che, però, cresce e si consolida negli anni. Anche quest’anno, grazie al patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, dello CSAIN (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) e Comune di Viverone Assessorato allo Sport ,si è potuto garantire una giornata di sport e svago, assicurando tranquillità ai partecipanti ed agli ospiti con un adeguato supporto alla sicurezza del nuotatore. E’ proprio nell’ottica di queste tradizioni e della passione per lo sport soprattutto a livello amatoriale che, nel 2011 fu inserita nel circuito “Nobile dei Laghi” rientrando così nelle 12 traversate più importanti d’Italia. E quindi anche a Viverone: “Acque libere e Nuoto per tutti!”

“Le traversate a nuoto in acque libere stanno diventando un appuntamento ormai presente in tutti i laghi e per Viverone deve rappresentare un momento di incontro dove competizione, solidarietà, storia e tradizione di una comunità si fondono da 50 anni” ricorda Piero Sarasso che, al tempo stesso riconosce l’importanza dell’inserimento nel circuito “Nobile dei Laghi” per dare visibilità ai luoghi e a quasi mezzo secolo di competizioni a bracciate in questo lago. La distanza prevista è di circa 4 km.

La partenza avverrà alle 14,30 dal Molo di Anzasco di Piverone e l’arrivo in frazione Masseria presso Ristorante Pescatori. Il tempo massimo di percorrenza, per l’intera traversata è valutato in due ore e trenta minuti. La premiazione di tutti i partecipanti è prevista per le ore 18.00. Nell’attesa della premiazione un aperitivo per celebrare la 51ma edizione. Le iscrizioni, aperte da più di un mese, oggi contano partecipanti provenienti da piu’ parti del nord e centro Italia, ma ci si può iscrivere on line sino alle ore 24.00 del 27/07 per coloro sprovvisti di tesseramento presso società sportive e il giorno 28/07 entro le ore 14 se tesserati. Sole e voglia di lasciare il segno nella più storica delle traversate fanno auspicare di toccare, anche in questa edizione, una straordinaria quota di nuotatori.

La macchina organizzativa in fase di ultimazione può contare su 1 gommone e 2 automezzi a riva della Croce Rossa Italiana con 12 persone addette, un squadra della Protezione Civile di Biella e Viverone, 2 imbarcazioni dell’organizzazione e un gruppo di una decina un di volontari con canoe al seguito e per i servizi a terra i volontari dell’associazione, il sistema di accreditamento e staff di cronometristi, il tutto seguito e diretto da Piero Sarasso.

Un grandissimo plauso agli sponsor tecnici che sempre ci supportano in questo evento: saranno Biverbanca, CSAIN, Cantina Vallebelbo, Fonte Guizza Sn Benedetto, Coop Ro.Ma., Filati Di.Ve, Bisone. Per avere informazioni a riguardo, procedere con iscrizione e pagamento, invio documenti si invita a visitare il sito www.asdlagodiviverone.com oppure mandare mail a info@asdlagodiviverone.com