Incidente a Cannobio, due auto si scontrano sulla SS 34: un conducente trasportato in ospedale

Incidente stradale questa mattina, poco prima delle ore dieci, a Cannobio, sulla SS 34 in viale Vittorio Veneto, dove due auto si sono scontrate nei pressi dell' incrocio via cimitero.

Per il conducente di una delle due vetture è stato necessario l'intervento dei sanitari che lo hanno trasportato in ospedale a Verbania per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto i vigili del fuoco di Verbania, l'eliambulanza, l'ambulanza base di Cannobio e la Polizia locale del paese lacuale.