Auto in retro finisce nella scarpata, muore conducente sotto gli occhi della figlia di 19 anni

Una manovra azzardata, in retromarcia, nel tentativo di parcheggiare, è costata la vita a un 59enne, che è morto precipitando con la sua auto in una scarpata sul Rocciamelone, davanti agli occhi della figlia diciannovenne.

Il tragico incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Mompantero, in Valle di Susa, lungo i tornanti della strada sterrata che conduce al rifugio La Riposa, a oltre duemila metri di altitudine. La ragazza era scesa dalla vettura da pochi secondi, proprio per permettere al padre di parcheggiare.

L'auto è precipitata per svariati metri, una decina, in una scarpata, per finire poi tra gli alberi e le rocce sottostanti, ribaltandosi. La giovane è stata trasportata sotto shock, in elisoccorso, non senza difficoltà dovute alla nebbia, all'ospedale di Susa.