Vuole lanciarsi dal ponte sul Cervo ma i Carabinieri la salvano

Nella mattinata odierna i militari della Stazione di Occhieppo Superiore sono intervenuti a Miagliano, dove una donna di circa 50 anni, residente in Valle Cervo, ha voluto porre in atto un gesto anticonservativo per problemi familiari gettandosi dal ponte che sovrasta il torrente Cervo.

La stessa, all’arrivo della pattuglia, era a cavalcioni sul cordolo del ponte. Nella circostanza, i Carabinieri operanti hanno dimostrato prontezza e profonda sensibilità. Uno dei due ha instaurato un colloquio verbale con la signora, cercando di farla desistere dall’insano gesto; l’altro militare, invece, è riuscito ad afferrarla per una spalla e metterla in sicurezza. Sul posto anche i sanitari del 118 per l’assistenza e le cure del caso.