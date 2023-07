Lutto a Pralungo, è morto Costante Moschini: era postino e presidente della Fanfara Alpina

Lutto a Pralungo per la morte di Costante Moschini, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 91 anni. Persona stimata e apprezzata per le sue qualità umane e professionali, è stato per quasi tutta la vita il postino del paese.

Cordiale, generoso, affabile, sempre presente agli eventi del paese. “Per lui il contatto umano era imprescindibile – ricordano i familiari – Inoltre, viveva per la musica, ovunque vi fosse una banda lui c'era con il suo sassofono e il clarinetto”.

Per anni, infatti, è stato presidente della Fanfara Alpina di Pralungo. “Con la sua scomparsa ci lascia un pezzo di storia del paese – confida il sindaco Raffaella Mollino – Ci stringiamo al dolore della sua famiglia”.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 20, nella chiesa parrocchiale del paese. Sempre qui verrà celebrato il funerale, affidato alle Onoranze Funebri DeFabianis, alle 15 di lunedì 31 luglio.