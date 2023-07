Doppio incidente a Ronco, feriti e danni ai veicoli

Doppio incidente stradale a Ronco Biellese, con feriti e danni ai veicoli. È successo ieri pomeriggio, 28 luglio: il primo ha visto coinvolti, intorno alle 14.45, due auto in un scontro frontale laterale. Ad avere la peggio due persone, una donna di 39 anni e un anziano, rimasti feriti in maniera non grave e trasportati al Pronto Soccorso per le cure del caso. Indenne l'altra conducente, una donna 24enne di Biella.

Alcune ore dopo nuovo sinistro tra un'auto e un ciclomotore, con a bordo un 16enne. Proprio quest'ultimo è stato medicato sul posto dal 118. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.