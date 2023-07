Biella, scippano anziana e si danno alla fuga: arrestati tre sudamericani

La Polizia di Stato di Biella ha tratto in arresto tre uomini, tutti di origini peruviana rispettivamente di 30, 29 e 62 anni, per il reato di rapina aggravata in concorso tra loro.

Durante il normale servizio di controllo del territorio gli agenti in servizio presso la Squadra Volante sono stati fermati da una donna di venticinque anni che ha riferito di aver appena assistito ad un furto ai danni di una signora anziana ancora lì presente indicando, inoltre, l’autovettura a bordo della quale i tre si erano dati alla fuga. Una volta rintracciata l’auto, il conducente del veicolo ha iniziato una fuga ad alta velocità per le vie di Biella e le arterie extraurbane della città durante la quale uno dei passeggeri, nel tentativo di eludere il controllo, ha lanciato la borsa rubata dal finestrino.

Arrestata la corsa del veicolo nei pressi del comune di Sandigliano, gli operatori, posizionandosi davanti all’autovettura, nonostante i ripetuti colpi e le sportellate subite, sono riusciti a bloccare la fuga di uno degli occupanti mentre gli altri passeggeri si sono allontanati in direzione di un’area boschiva presente nelle vicinanze. I fuggitivi, di lì a poco, sono stati intercettati da alcuni operatori della squadra mobile presenti sul territorio i quali, sempre in ascolto via radio e consapevoli dell’accaduto, si erano nel frattempo avvicinati al luogo dell’evento.

I tre soggetti, tutti sprovvisti di documenti, sono stati dunque accompagnati presso gli Uffici della Questura per meglio procedere alla loro identificazione. Recuperata la refurtiva e acquisite tutte le informazioni necessarie da parte della vittima, una donna di 78 anni residente in provincia di Vercelli, e della testimone, sentito il Sostituto Procuratore di Turno, i tre venivano tratti in arresto e condotti presso la Casa Circondariale di Biella in attesa della successiva udienza.