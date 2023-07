Biella, centrato in strada da un'auto: 30 giorni di prognosi per un 42enne (foto di repertorio)

Avrebbe riportato una prognosi di 30 giorni il 42enne originario del Bangladesh, investito da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. È successo intorno alle 6.30 di giovedì 27 luglio, in via Valle d'Aosta, a Biella, a pochi passi dal mercato di piazza Falcone.

Alla guida del mezzo un biellese di 51 anni, residente fuori città. A seguito dell'impatto, l'uomo avrebbe riscontrato diverse fratture in varie parti del corpo. Subito assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale degli Infermi di Ponderano per le cure del caso. Sul posto anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi e la ricostruzione della dinamica.