Sirene a Lessona per un incidente stradale autonomo. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell’accaduto ma stando alle prime informazioni raccolte un’auto sarebbe finita fuori strada per cause da accertare.

Il conducente è stato medicato sul posto dai sanitari del 118. Sul posto anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rilievi di rito. Il fatto è avvenuto in via Francesco Cesone.