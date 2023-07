Valdilana rende onore alle Pro Loco di Mosso, Crocemosso e Trivero

In occasione del consiglio comunale di giovedì 20 luglio, l’amministrazione ha voluto conferire un doveroso e quanto mai meritato riconoscimento alle Pro Loco del paese che hanno raggiunto quarant'anni (Mosso) e mezzo secolo (Crocemosso e Trivero) di attività.

“Un lavoro e un impegno, quello dei nostri volontari, che parte da lontano, ma risulta essere, oggi più che mai, importante e fondamentale per la nostra comunità – spiegano dal Comune - Aggregazione, promozione turistica e culturale, impegno civico e solidarietà sono i pilastri che reggono le nostre associazioni. Valori in cui i volontari credono fermamente. A loro il grazie dell’amministrazione, del nostro gruppo consigliare e certamente di tutti i cittadini, per il passato, il presente, ma soprattutto per il futuro, che sia prodigo di opportunità e soddisfazioni”.