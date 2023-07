AIB Piemonte in missione in Calabria e Sardegna, ci sono anche 4 biellesi

Partiti oggi i volontari del Corpo AIB di turno per la missione di collaborazione in Calabria e Sardegna.

Nella prima destinazione, con base a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, andranno 14 volontari dell'AIB Piemonte, tra cui 3 biellesi delle squadre di Zumaglia e Tavigliano. In Sardegna, invece, con base a Perdaxius, in provincia di Carbonia-Iglesias, 4 volontari dell'AIB Piemonte, tra cui un biellese della squadra di Sala Biellese.