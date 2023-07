Veterinario gratuito a Biella: a un mese dal taglio del nastro un appuntamento a settimana

Dopo Biella ne sono stati inaugurati altri a Verbania, quindi a Collegno, Moncalieri e Settimo Torinese, di ambulatori sociali per animali, ma quello di Biella è stato il primo. Alla presenza dell'assessore al Benessere Animale Chiara Caucino e del Governatore del Piemonte Alberto Cirio, il taglio del nastro allo spazio ricavato in via Don Sturzo è stato lo scorso 16 giugno. E in un mese sono già state prenotate e fatte almeno una visita a settimana, di un piccolo peloso in difficoltà.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore regionale al Benessere animale Chiara Caucino, si pone come un fiore all’occhiello per il Piemonte e, allo stesso tempo, rappresenta una pietra miliare nel sostegno alle persone più disagiate, per le quali un’animale di affezione rappresenta molto più di un amico, ma un vero e proprio compagno di vita che dona amore e affetto con comprovati effetti anche terapeutici sull’umore e contro il senso di solitudine.

Per accedervi non è previsto l'accesso diretto: è necessario che sia l’assistente sociale di riferimento della persona che ne ha necessità a prendere in carico la richiesta; attraverso una piattaforma interna ai Servizi Sociali, viene poi chiesto un appuntamento ai veterinari Asl che fissano un appuntamento per la visita all’animale.

L’ambulatorio è fornito di tutte le attrezzature, strumentazioni e farmaci necessari per le prestazioni previste per questo tipo di servizio come applicazione di microchip, lettura di quelli già presenti in caso di animali vaganti, visita generale, esame feci, esami del sangue alla ricerca delle malattie più comuni di cani e gatti, somministrazione di vaccini secondo le linee guida della sanità veterinaria regionale, somministrazione di farmaci direttamente in loco o prescrizione di terapie. Presente anche una farmacia veterinaria fornita di antibiotici, antinfiammatori, vaccini. Al momento, specificano dalla Regione, non sono previsti interventi chirurgici come quelli di sterilizzazione di cani e gatti.