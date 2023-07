Rally & co a Salsomaggiore e a Saluzzo, FOTO

Doppio appuntamento il weekend in arrivo per gli alfieri della scuderia Rally & co.

Con il numero 15 sulle portiere, e con una gran voglia di riscatto dopo i ritiri a ripetizione , prenderanno il via al 5° rally historic di Salsomaggiore Terme Alessandro Bottazzi ed Ilaria Magnani (per lei si tratta della gara di casa) sulla consueta Opel corsa gsi che li ha fatti dannare spesso in questa annata rallystica.

Il programma prevede la disputa di 50 km di tratti cronometrati suddivisi in 8 prove speciali con partenza ed arrivo a Salsomaggiore. In terra piemontese invece si disputera’ il Rally storico Valli cuneesi ,con partenza ed arrivo in quel ldi Saluzzo dopo aver affrontato 6 prove speciali (tra cui la famosa Valmala di 15 km) per un totale di 70 km.

Pronti a battagliare per una piazza nella top ten, al via con il numero 14 Luca Delle coste e Giuliano Santi sulla velocissima Ford escort rs 2000 con la quale hanno gia’ ottenuto risultati decisamente lusinghieri nei 2 rally fin qui affrontati , mentre sulla inusuale Fiat x1/9 saranno della partita anche Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza sul palco con il numero 47.