A Scanno, Alpago e Vercurago ancora risultati straordinari per gli atleti di Valdigne Triathlon FOTO

Il lungo week end sportivo del Team verde-turchese-oro è iniziato sabato 22 luglio a Scanno (L’Aquila) dove il lecchese Michele Bonacina, con una gara di altissimo livello, ha conquistato un prestigioso oro nella gara del Circuito Internazionale di XTERRA dominando la prova maschile, ancora una prova maiuscola per il più volte Campione Italiano di specialità.

A Vercurago (MB) domenica 23 luglio era programmata la prova (di grande importanza per il Triathlon Giovanile Italiano) del Trofeo interregionale Nord-Ovest, con l’ottima organizzazione della società Krono Lario Team guidata da Oriano Gilardoni e dai suoi tanti Collaboratori.

Le gare iniziali sono state quelle delle categorie “Giovani” (Youth B – Junior e Youth A). I primi a scendere in gara sono stati gli Junior maschi, buona prova per il torinese Enea Demarchi, 5° al traguardo. Tra le Youth B femmine (che hanno gareggiato con le Junior), molto bene la parmense Fosca Boldrocchi, 9° al traguardo.

Tra gli YB maschi ottimo piazzamento per il torinese Filippo Gai (16°) sempre in crescita di prestazioni sportive. Tra le YA femmine gara di alto livello per la ligure Ginevra Sclavo, 4° assoluta al traguardo, in chiara crescita di forma, 6° e 10° posto per Erica Pordenon e Asia Baistrocchi con due gare di grande impegno e con positivo riscontro finale.

Al maschile tanti piazzamenti: il torinese Lorenzo Gatti (9°), il biellese Matteo Micheletti (26°) e l’alessandrino Kasian Giacobone (35°). Al pomeriggio si sono disputate le gare riservate alle categorie dei “Giovanissimi”, ottimi i risultati nella categoria Ragazze per le biellesi Giulia Ferrari giunta al 15° posto, con tre frazioni di ottimo livello, seguita dalla biellese Caterina Pinna, 16°, dalla ligure Giada Sclavo 23° e dall’altra biellese Cecilia Melicar 29°.Peccato per le squalifiche di Cecilia Lorenzoni, Chiara Gai e Martina Cigolini, che per un errore involontario in zona cambio hanno compromesso le loro ottime prestazioni.

Nella categoria “Ragazzi” bella gara (tutti in pochi secondi al traguardo) del biellese Federico Cagnin (6°) e del torinese Giovanni Durando (12°) e dell’alto torinese Pietro Ciccarelli 15°. Ancora performance di rilevo per il Team verde-turchese-oro tra gli Esordienti, per la soddisfazione del gruppo di Pralino Sport allenato dall’olimpionica Beatrice Lanza, con Thomas Zecchini che dopo le splendide prestazioni delle gare precedenti conquista l’argento a testimonianza di un’ottima continuità di risultati ad alto livello, nono posto per Marco Turbiglio nonostante la penalizzazione per un errore veniale in zona cambio che gli ha precluso un risultato ancora migliore.

Nel pomeriggio si è disputata la gara a Staffetta Promozionale che vedeva, in una staffetta a 4, presenti un Tecnico Societario, un Genitore e due giovani Atleti. Ben trenta le Staffette presenti a testimonianza del successo dell’idea innovativa degli organizzatori di KLT.

Valdigne Triathlon ha schierato ben 6 Staffette ognuna con 4 componenti e a testimonianza della diversa provenienza degli atleti erano presenti 16 biellesi, 5 torinesi, un alessandrino, un arquatese e una atleta ligure, con il fiore all’occhiello del ritorno alle gare dell’olimpionica Bea Lanza, la cui staffetta (Beatrice Lanza, Sergio Pordenon, Federico Cagnin e Chiara Gai) ha conquistato un ottimo 8° posto assoluto con tanto divertimento, impegno e sorrisi.

Ad Alpago (BL) si è disputato domenica 23 luglio il classico Triathlon Sprint, al femminile ancora una prova d’autore per le due portacolori di Valdigne Triathlon: 4° e 5° posto assoluto per la ticinese Letizia Martinelli e per la padovana Francesca Crestani in una gara dal tasso tecnico elevatissimo, a testimonianza di un positivo stato di forma. Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi per l’impegnativa ultima parte della stagione dopo la pausa di Ferragosto con Prove di Campionato e Circuiti giovanili, Elite ed Age Group.