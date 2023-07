Strutture sostenibili per l'outdoor: tutto quello che c'è da sapere sul carport fotovoltaico

Il carport è una copertura semplice ed elegante al contempo, che risponde a tutte le esigenze di design e di stile e che si integra perfettamente in qualsiasi tipologia di ambiente. Si caratterizza per essere pratica, efficiente ed estremamente versatile, dato che può essere sfruttato anche come pergolato per trascorrere momenti di relax e convivialità in giardino, al riparo da sole o pioggia.

In più, scegliendo di integrare dei pannelli fotovoltaici, questa struttura diventa anche un supporto per avere energia green senza la necessità di dover intervenire sull'abitazione principale.

Per disporre di una soluzione di design altamente performante è possibile rivolgersi ad aziende specializzate come Akena Italy, che mette a disposizione un carport fotovoltaico realizzato in alluminio termolaccato, un materiale che non richiede interventi di manutenzione, dato che è in grado di offrire massima resistenza a ruggine e deterioramenti.



La struttura del carport fotovoltaico

Il carport si può addossare direttamente all'abitazione, oppure costruire un’isola a se stante in un punto strategico del giardino. In ogni caso, i pannelli fotovoltaici sono un'innovazione che consente di ricevere energia solare da integrare con tutti i principali wallbox per auto elettriche, con potenze che in monofase raggiungono anche i 7,4 Kw e in trifase i 22 Kw. Non mancano dispositivi per carichi più pesanti, fino a 3,7 Kw. I migliori, poi, si possono sbloccare sia tramite app per smartphone che per mezzo di badge dedicati.

La copertura, opportunamente verniciata a polvere di classe 2 per resistere meglio a ogni agente atmosferico, si presenta resistente anche a carichi importanti di neve o di pioggia, grazie anche a grondaie laterali che lasciano defluire l'acqua e che restano nascoste alla vista grazie a motivi decorativi che lasciano integrare la struttura con l'ambiente circostante.

Il carport può essere quindi realizzato sia singolo che doppio o di dimensioni superiori alla media per ospitare un camper.



Optional e rifiniture di un carport fotovoltaico

Un carport con pali sfalsati a sbalzo si può realizzare al fine di ottenere uno spazio maggiore di manovra con mezzi importanti. Oltre agli impianti di ricarica elettrica alimentati dai pannelli solari, il carport può anche dotarsi di illuminazione al LED: quando si rientra a tarda sera o nelle giornate più grigie, una fila di faretti consente di rischiarare l’ambiente circostante grazie ad una luce bianca potente e a basso consumo energetico, anche dimmerabile, ovvero con possibilità di modulare la luce nella sua intensità a seconda delle singole esigenze del momento.

Per una maggiore privacy o anche per ricreare una zona più riparata da sole e vento, si possono aggiungere dei frangivista laterali, a lamelle orientabili, così da permettere alla luce di filtrare oppure di essere bloccata in maniera definitiva.

La scelta di costruire un carport è conseguente alla necessità di avere una copertura per i propri mezzi di trasporto, che però non sia un vero e proprio garage: quest’ultimo, infatti, può richiedere permessi particolari, in quanto struttura chiusa su tutti i lati, senza contare che occupa uno spazio più ampio e richiede lavori più importanti. Il carport, al contrario, avendo solo una copertura superiore, non ha bisogno di permessi speciali, tolte disposizioni comunali particolari. Che si decida di addossarlo all'abitazione al fine di avere riparo da pioggia e sole prima di rincasare, o al centro del giardino per godere di una copertura in un punto strategico, il carport con pannelli solari è un valore aggiunto alla propria abitazione proprio per la componente green che rappresenta.