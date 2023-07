I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 28, 29 e 30 luglio

Venerdì 28

- Lessona, Tra le vigne e i vigneti, camminata non competitiva dalle 18,30 camminata, dalle 19,30 partenza corsa da area feste di Lessona.

- Oropa, Oropa, primo di tre concerti in occasione dell’anniversario dei 150 anni della nascita di Pietro Magri, dalle 21 nella basilica antica

- Graglia, Sagra della Madonna di Campra

- Camandona, Festa di Sant'Anna

- Valle Mosso, Teatrando ultime repliche di “3x10”, al Parco Reda

- Oasi Zegna, workshop del circo all'Oasi

- Sordevolo, Trappa, Ecomuseo della Tradizione Costruttiva, regione Vanei, SUONI IN MOVIMENTO 2023 - Percorsi sonori nella Rete museale biellese "CONCERTO ITALIANO"

- Magnano, Ricetto - Chiesa Parrocchiale in caso di maltempo, Festival Musica Antica Magnano 2023 - 38a stagione

- Viverone, Lago di Viverone Campionati Italiani in acque libere di nuoto pinnato dalle 10

- Cossato, Agrisound La Spolina serata musicale

Sabato 29

- Oropa, ore 15: Visita guidata al Sacro Monte, in occasione del 20° anniversario del riconoscimento UNESCO. Ritrovo ai cancelli del Santuario Ore 21: Visita guidata alla Basilica Superiore e alla cupola illuminata.

- Graglia, Sagra della Madonna di Campra

- Camandona, Festa di Sant'Anna

- Oropa, Giardino Botanico, Laboratori Pollicini Verdi - TEXTURE E ANIMALI DEL BOSCO

- Valle Mosso, Teatrando ultime repliche di “3x10”, al Parco Reda

- Oasi Zegna, workshop del circo all'Oasi

- Biella, Biella Oropa, gara podistica in salita 48° edizione. Alle 17.00 il via a tutte le donne insieme agli uomini over 60; alle 17.30 partenza per tutti gli altri uomini da piazza Vittorio Veneto

- Viverone, Lago di Viverone Campionati Italiani in acque libere di nuoto pinnato dalle 10

- Viverone, 51esima Traversata a nuoto del Lago di Viverone Circuito Nobile dei Laghi alle 14.30 dal Molo di Anzasco di Piverone e l’arrivo in frazione Masseria di Viverone presso il Ristorante Bar Pescatori.

- Ponderano, Estate Ponderanese, musica in piazza

- Vigliano, Vigliano Jazz Festival dalle 21.15

- Cavaglià, spettacolo Storie di Piazza, Ma l'amore no alle 21

- Campiglia, concerto, nella chiesa serata canora, che avrà inizio alle 21, si esibirà, oltre al Burcina diretto da Mario Ciabattini, anche la Corale di Casapinta diretta di Bruno Giacomini

- Pray, festa della Fagnana

- Bielmonte, Bocchetto Sessera, Nel Bosco di Notte

- Bielmonte, Bocchetto Sessera, Forest and Art - Qi Gong

- Cossato, Agrisound La Spolina serata musicale

Domenica 30

- Oropa, Ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei tesori e agli Appartamenti reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli del Santuario

- Graglia, Sagra della Madonna di Campra

- Camandona, Festa di Sant'Anna

- Bielmonte, Strada Panoramica Zegna SP232, Piazzale 1, Disc Dog a Bielmonte

- Oasi Zegna, workshop del circo all'Oasi

- Sordevolo, Trappa, Ecomuseo della Tradizione Costruttiva, regione Vanei, SUONI IN MOVIMENTO 2023 - Percorsi sonori nella Rete museale biellese "CONCERTO ITALIANO"

- Vigliano, Vigliano Jazz Festival dalle ore 18

- Bocchetto Sessera, 80° anniversario della Resistenza, la Sezione ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia)

- Bielmonte, ritrovo Bocchetto Sessera o P2 Forest Bathing in Oasi Zegna

- Trivero, Casa Zegna, spettacolo Storie di Piazza Ma l'amore no alle 16.30

- Pray, festa della Fagnana

- Sagliano, 3° camminata trail di Sant'Anna, partenza da frazione Falletti ritrovo alle 8

- Masserano, giornata riuso

- Valdengo, Summer spritz run. Ritrovo alle 17 all'agriturismo La Fucina, parte del ricavato sarà donato alle associazioni del territorio

- Ailoche, raduno auto e moto epoca dalle 10

- Pray, Teatrando alla fabbrica della Ruota con la “Strada della lana” dalle 15

- Miagliano, Amici della Lana, via Vittorio Veneto, 2, MIAGLIANO LANDSCAPE, RAPPORTO UOMO-NATURA

- Salussola, via Duca d'Aosta 7, Apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola

- Sordevolo, Museo della Passione, Escursione alla scoperta dei siti museali di Sordevolo

- Pettinengo, Museo dell'Infanzia, Laboratorio di calligrafia

- Piedicavallo, Festa e pranzo con gli Alpini

- Cossato, Agrisound La Spolina serata musicale

Mostre