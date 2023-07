Birra Elvo compie 10 anni: Ad agosto tre giorni di festa tra birra e BBQ

Appena compiuti i dieci anni di Birra Elvo che, i due titolari Josif e Raoul, hanno deciso di celebrare organizzando una grande festa che durerà tre giorni: venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto. Verrà organizzata nel verde del loro Beer Garden a Graglia, nella sede del birrificio, dove verranno servite carni speciali e spillate 23 diverse birre fresche “tra i fumi del BBQ e l’equilibrio dei nostri malti”, per citare gli organizzatori stessi.

Venerdì 4 e sabato 5 agosto l’evento sarà dalle ore 17:00 alle 23:00 e verranno servite carni speciali dal “pit master”, ovvero tagli di altissima qualità: costata Prussian Black, costata bavarese, diaframma Black Angus USA, Rib eye Angus argentina, Picanha Black Angus USA e Tomahawk Angus Irlanda. La prenotazione della carne è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro martedì 1 agosto.

Domenica 6 invece la festa inizierà già dal mattino: dalle ore 11:00 alle ore 23:00 la giornata sarà dedicata al “bagnasciuga”, ovvero ai ‘bagni di birra’ asciugati dai panini BBQ e dalle stuzzicherie della casa.

“Siamo nati 10 anni fa quasi per gioco, e siamo cresciuti passo dopo passo raggiungendo risultati incredibili di cui siamo molto grati e fieri” racconta Raoul. “Il nostro unico obiettivo è sempre stato quello di garantire la miglior qualità con ogni possibilità e mezzo che avevamo a disposizione; i nostri clienti ci hanno dato la forza di arrivare dove siamo arrivati oggi. Negli ultimi due anni abbiamo fatto un grande lavoro di re-branding e di restyle del confezionamento, ci siamo evoluti molto ma la nostra filosofia è rimasta sempre la stessa: la nostra valle, la vostra birra. Obiettivi futuri? Consolidare il lavoro fatto garantendo ai clienti sempre più fruibilità del prodotto, sia a casa loro ma, soprattutto, nella nostra bellissima Valle Elvo”.

Il Beer Garden si trova presso la sede del Birrificio Elvo, ovvero a Graglia - Vagliumina, in via Casale Gatto 12, ed è munito di parcheggio in loco.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 339 1037846 (preferibilmente via WhatsApp).