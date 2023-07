Turismo verde, il Ministro Daniela Santanchè: “Il biellese ha le carte in regola”, VIDEO

Il rispetto per l’ambiente e per la natura, emerso a seguito delle problematiche climatiche, interessa anche l’economia turistica che verte sulla conservazione del patrimonio naturalistico, della fauna e della flora locale.

Il biellese è un grande polmone verde e grazie a questa caratteristica diventa, sempre più spesso, meta di turisti a livello nazionale e internazionale (Leggi BIELLA PIACE AGLI AMERICANI). Ai microfoni di newsbiella.it, il Ministro sottolinea l’importanza del turismo rurale e il potenziale biellese. “Occorre agire fin da subito! Oggi il turismo verde è di fondamentale importanza: lento, sostenibile e green, un’occasione per immergersi nella natura nel rispetto del territorio. Il biellese – sottolinea il Ministro – possiede il potenziale per spiccare, grazie alle estese aree incontaminate. Occorre investire per rendere questo settore redditizio e ampliare l’offerta ai visitatori.”

Il 2023 rappresenterà l’anno di sorpasso del 2019, periodo record di visite pre-covid: “Biella ha tutte le carte in regola e la possibilità di emergere… Forza Biellese!