Sul Visolotto, a Pontechianale, tre alpinisti portati in salvo dal Soccorso Alpino nella notte

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti questa notte per soccorrere 3 alpinisti sul Visolotto, comune di Pontechianale (Cn). L'allarme è stato lanciato intorno alle 22.30 di ieri dal gestore del rifugio Vallanta che non aveva visto rientrare i 3, partiti la mattina presto per affrontare la cresta sud est della montagna. Ne aveva seguito la progressione, avvistandoli per l'ultima volta sulla cima della montagna intorno alle 18.30.

La centrale operativa ha deciso di inviare al rifugio una prima squadra veloce per valutare da vicino la situazione e stabilire una strategia. Poiché le condizioni meteo erano buone, la squadra ha proseguito a piedi oltre il rifugio per avvicinarsi maggiormente alla montagna, visto che il percorso della via normale che i 3 alpinisti avrebbero affrontato in discesa non è visibile dalla struttura. In seguito, le luci delle pile frontali dei malcapitati sono state individuate e la squadra ha deciso di proseguire oltre.

I 3 alpinisti sono stati raggiunti intorno alle 2.30 di questa mattina intorno a quota 3000 metri dove avevano appena concluso un tratto di calata in corda doppia. Siccome erano illesi e in grado di proseguire, si è deciso di rientrare verso il rifugio Vallanta dove la comitiva è giunta intorno alle 4.