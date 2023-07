Ricerche sospese, non c'è traccia degli alpinisti dispersi sul Rosa - FOTO E VIDEO

Nella zona delle operazioni è stato istituito un posto di comando avanzato per consentire ai responsabili operativi di coordinare le attività e definire l’impiego delle risorse più idonee allo scenario operativo.

Le ricerche sono proseguite contemporaneamente anche nel territorio svizzero a cura dalle autorità competenti ma, nonostante tutto, dei due alpinisti non si è trovata traccia. Nonostante gli sforzi compiuti, anche in relazione alle avverse condizioni meteorologiche rilevate in alta quota, le ricerche non hanno dato esito e dalla serata di giovedì sono state sospese in attesa di eventuali ulteriori segnalazioni.