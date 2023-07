Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 17 di oggi venerdì 28 luglio in via Largo Stazione a Vigliano. A richiedere il loro intervento è stato il 118 perchè non era in grado di entrare in casa di un'anziana che era caduta e non era più in grado di rialzarsi.

La donna abita al terzo piano, motivo per cui i Vigili del Fuoco per l'intervento hanno utilizzato l'autoscala e la toboga per non farle affrontare le scale e affidata alle cure del 118.