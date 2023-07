Lutto a Cossato, è morto Lino Negri. L'assessore Colombo: "Un'ottima persona"

Lino Negri, ex Comandante della Municipale di Cossato, il ricordo dell'assessore Colombo: "Un'ottima persona"

Cossato è il lutto oggi 28 luglio, per la morte di Lino Negri, ex Comandante della Municipale di Cossato, mancato all'età di 80 anni.

"Era davvero un'ottima persona - ricorda l'assessore Pier Ercole Colombo - . Era molto preparato. Aveva studiato legge e svolgeva il suo lavoro egregiamente. Quando è arrivato alla Municipale era vice, poi ha preso il posto dell'allora comandante Sabarino. Allora al comando i vigili erano il doppio di quelli di oggi e lui era molto bravo a organizzare il loro lavoro. Era competente, un caro amico. Ho un ricordo bellissimo di lui. Era anche una persona che non voleva dare multe, ma si impegnava a insegnare alle persone, ad educarle, a farle capire perchè sbagliavano. E non tutte le persone sono così".

"Mi spiace molto - commenta anche Marco Abate, presidente Auser Cossato -. Lino è stata una persona molto importante per Cossato, l'avevo sentito ancora alcuni mesi fa. E' una brutta perdita, ha svolto il suo lavoro con passione e ha fatto il Comandante a Cossato anche in periodi particolari dove non era proprio così semplice".

Lino Negri lascia nel dolore la figlia Cinzia con il marito Ivan, il nipote Jacopo con Sara e Luciana e ancora parenti e amici tutti.

I funerali, affidati all'impresa Minero saranno domani sabato 29 a Cossato alle 15 alla parrocchia dell'Assunta. Il rosario sarà recitato questa sera nella stessa chiesa alle 18.