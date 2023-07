La Fanfara dei Bersaglieri di Biella domenica a Ceresole Reale

La Sezione Bersaglieri di Biella con la Fanfara, in collaborazione con l’amico dei Bersaglieri Stefano Roletti, organizza una gita giornaliera per salutare gli atleti della Royal Ultra Sky Marathon del Gran Paradiso, gara di 55 km programmata per domenica 30 luglio a “CERESOLE REALE, in provincia di Torino

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 07,15 – Partenza da Biella in autobus da via Carso - parcheggio Biverbanca - (si raccomanda la puntualità)

ORE 09/9,30 : arrivo a Ceresole Reale. I Musici della Fanfara diretta da Davide Ghisio ed accompagnatori, trascorreranno la mattinata ed il pomeriggio sulle sponde del lago dove è situato l’arrivo della corsa. La Fanfara accoglierà gli atleti al traguardo dopo un impegnativo e duro percorso per tributare loro il meritato premio.

ORE 12,30 : RISTORO PER MUSICI e ACCOMPAGNATORI Nel pomeriggio, in orario da stabilire concerto della Fanfara con brani bersagliereschi ed accoglienza degli atleti.

Al termine, rientro in autobus a Biella.

Per prenotazioni, fino ad esaurimento dei posti disponibili, contattare: Capo Fanfara Bers. Davide Ghisio (3393971595) per musici e familiari; Bers. Giuliano LUSIANI (360677101 – 015403195) per accompagnatori; Bers. Giannino e Rita ZANELLATI (015590874 per accompagnatori).