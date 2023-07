A Città Studi il Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale Percorso Green e Digital Management

Sarà avviato il prossimo a.a. 2023/24 a Città Studi Biella il rinnovato corso di laurea triennale in Economia Aziendale ( lincare alla pagina del sito: https://cittastudi.org/formazione-e-lavoro/offerta-formativa-corso-di-laurea/economia-aziendale/) dell’Università degli Studi di Torino, finalizzato allo studio della struttura delle aziende e del loro funzionamento, che andrà a sostituire l’attuale Amministrazione Aziendale.

Il corso, di durata triennale e senza frequenza obbligatoria, forma laureati con ampia conoscenza teorico-pratica dei principali processi di governo delle imprese, delle organizzazioni non profit e delle amministrazioni pubbliche. Il percorso innovativo in “Green e Digital Management” è stato pensato specificamente per la sede di Biella, dove si svolgeranno in presenza le attività didattiche, il sostenimento degli esami e la cerimonia di laurea.

Sbocchi occupazionali e professionali

Il percorso Green e Digital Management integra la formazione e le conoscenze dei/delle laureati/e in Economia Aziendale con il trasferimento di contenuti volti all’apprendimento di strumenti teorici e tecnici per comprendere e assimilare i temi propri della transizione ecologica e digitale.

Il percorso, pertanto, consente di maturare le abilità necessarie per affrontare problemi e imprevisti identificando possibili soluzioni, anche innovative, in ambiente di lavoro orientati al “green” e al “digital”.

È previsto l’accesso programmato ed è già possibile sostenere il test (TOLC E) con scadenza fissata l’8 settembre 2023.

Il corso in Economia Aziendale rientra nell’offerta formativa dell’Università di Torino avviata nell’ambito della convenzione ventennale siglata il 20 maggio 2022 tra l’Università, Città Studi Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Città di Biella.

Per informazioni e per tutti i dettagli sul processo di immatricolazione è possibile contattare Città Studi Biella al numero 015 8551110, inviare una mail all’indirizzo unibiella@cittastudi.org oppure visitare il sito www.cittastudi.org.