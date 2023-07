Biella Oropa, le modifiche alla viabilità

In occasione dell'edizione numero 48 della "Biella-Oropa", corsa podistica agonistica in programma sabato 29 luglio 2023 è stata emessa un'ordinanza che prevede il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, veicoli al seguito della manifestazione identificabili, nelle seguenti aree e periodi:

- piazza Vittorio Veneto est (partenza), dalle ore 14.00 alle ore 17.30;

- via Santuario di Oropa, (arrivo), tratto intercluso tra la via Brucco e l’entrata centrale del Santuario di Oropa, dalle ore 15.00 alle ore 19.30;

- via Brucco, tratto intercluso tra la via Santuario di Oropa lato nord e la via Santuario d’Oropa lato

sud, dalle ore 15.00 alle ore 19.30;

- via Santuario di Oropa, tratto nei pressi del Prato Grande al Santuario, compreso tra la strada di

accesso all’area riservata alla sosta degli autobus e la postazione ATL, dalle ore 8.30 alle ore 20.30 (per area montaggio/smontaggio arco arrivo).





Inoltre verrà istituita la temporanea sospensione della circolazione, nel tratto compreso tra il cartello “inizio corsa” e fine corsa”, dalle ore 17.00 circa, per un tempo non superiore ai 15 minuti rispetto al primo corridore, nelle seguenti aree di competenza oggetto della corsa:

piazza Vittorio Veneto est, via Italia (da piazza Vittorio Veneto est a via Duomo), via Duomo, via Amendola, via P. Micca (da via Amendola a via Cavour), via Cavour, via Ramella Germanin (direzione Oropa), via Santuario di Oropa (Cossila San Giovanni), via Santuario di Oropa (Favaro), via Santuario di Oropa (località Oropa Santuario, arrivo nella zona dei cancelli principali).

Altre disposizioni concernono l’istituzione del doppio senso di circolazione nella via Brucco tratto intercluso tra la via Santuario di Oropa lato nord e la via Santuario d’Oropa lato sud, dalle ore 15.00 alle ore 19.30; la sospensione della circolazione in piazza Vittorio Veneto est dalle ore 14.00 alle ore 17.30 e comunque fino a necessità; l’istituzione del doppio senso di marcia, esclusivamente per aventi diritto e residenti, in piazza Vittorio nord, tratto tra piazza Vittorio Veneto est e via Losana, dalle ore 14.00 alle ore 17.30 e comunque fino a necessità. Infine è prevista la chiusura al traffico della zona di via Santuario di Oropa interessata dall’arrivo (tratto intercluso tra la via Brucco e l’entrata centrale del Santuario di Oropa) dalle ore 15.00 alle ore 19.30 e comunque fino a necessità.