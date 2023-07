Biella, lunedì 31 luglio la modifica della viabilità in Via Ramella Germanin

Per eseguire lavori urgenti di rimozione del rivestimento in facciata, con piastrelle pericolanti dello stabile denominato “Condominio Isabella”, sito in Via Ramella Germanin 10, è stata emanata un'ordinanza che dispone il divieto di transito eccetto i veicoli a seguito del cantiere, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 di lunedì 31 luglio 2023.

Nel tratto di via Ramella Germanin, compreso tra Via Cavour e Piazza Battiani, il transito sarà consentito ai soli residenti e aventi diritto.