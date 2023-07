A Dorzano i bimbi del centro estivo hanno spento le fiamme con gli AIB di Biella Orso, FOTO

Il Corpo AIB di Biella Orso in questi giorni ha fatto visita al centro estivo della materna di Dorzano. Tra loro anche l'Ispettore provinciale del corpo AIB Biella Rodolfo Gilardi.

Alle maestre nei giorni prima i volontari avevano consegnato alcuni filmati da fare vedere ai bambini per fare capire in che cosa consiste il loro operato, e quando sono arrivati, li hanno messi alla prova.

Lancia del modulo alla mano, i volontari hanno fatto loro vedere come spegnere il fuoco che per l'occasione era rappresentato da una fiamma in cartone che una volta colpita dal getto cadeva a terra.