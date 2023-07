Truffe agli anziani: iniziato il ciclo di incontri in via Delleani a Biella

Si è tenuto giovedì pomeriggio presso il Centro Dinamico di via Delleani 34 il secondo incontro del Progetto di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani "Apri gli occhi non la porta".

"Scoprire le tattiche per difendersi dalle truffe e proteggere gli anziani è stato il focus principale dell'evento – dice l’assessore alle Politiche sociali e assistenziali Isabella Scaramuzzi -. La Polizia Locale ha dimostrato il suo impegno nel garantire la sicurezza della comunità e ha offerto preziosi consigli e informazioni per tutelare i cittadini più vulnerabili”.

Un ottimo afflusso di partecipanti, desiderosi di proteggersi e condividere preziose esperienze, ha caratterizzato l'iniziativa promossa con successo dalla Polizia Municipale di Biella che mira ad informare gli anziani sulle strategie per prevenire le truffe.

L'incontro ha posto l'accento sull'importanza della prevenzione e della consapevolezza nell'affrontare il rischio di truffe, che purtroppo coinvolgono spesso i cittadini più anziani. La Polizia Municipale di Biella, impegnata nel garantire un ambiente sicuro per la comunità, ha offerto supporto e strumenti utili per affrontare situazioni potenzialmente pericolose.

L'iniziativa ha ricevuto un feedback estremamente positivo attraverso la compilazione di un questionario da parte dei partecipanti, che hanno elogiato l'attenzione e l'impegno degli agenti del comando di via Tripoli 48 nel garantire la sicurezza degli anziani. La comunità di Biella ha riconosciuto il valore delle iniziative di prevenzione, sottolineando l'importanza di lavorare insieme per contrastare le truffe.

In conclusione, la campagna "Apri gli Occhi, Non la Porta" si è aperta con un grande successo, dimostrando come la Polizia Municipale di Biella sia un prezioso alleato dei cittadini nell'affrontare temi cruciali come la sicurezza e la prevenzione delle truffe. L'impegno delle forze dell'ordine e l'attenzione della comunità rappresentano un'arma fondamentale per garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti.

Mercoledì 2 agosto il progetto di divulgazione proseguirà con l'incontro alla Cooperativa 1872 al Favaro, in via Santuario d'Oropa 376. Gli appuntamenti riprenderanno poi nel mese di settembre.