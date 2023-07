Biella, navette al Piazzo solo per gli eventi: il borgo storico non ci sta Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Senza funicolare per chissà quanto tempo e senza navette sostitutive per raggiungere il borgo storico.

Questa la situazione con cui si sono svegliati ieri, giovedì 27 luglio, cittadini e commercianti del Piazzo, apprendendo che il Comune, visti i costi elevati, avrebbe istituito la navetta sostitutiva alla funicolare chiusa solo per i grandi eventi, come il congresso mondiale della sartoria della prossima settimana. Leggi anche Piazzo, Corradino: "Per ora solo navetta per grandi eventi, per il resto valutiamo costi e tempi"

Situazione che, però, gli stessi cittadini e commercianti non accettano. Tanto che ieri sera si sono riuniti spontaneamente in Piazza Cisterna.

Queste le conclusioni della riunione: “La navetta sostitutiva alla funicolare è necessaria per tutti gli abitanti del borgo che non hanno l'automobile. Tutti i partecipanti a questa riunione sono disposti a pagare il biglietto della navetta. Inoltre stiamo valutando la possibilità di scrivere all'Amministrazione Comunale per chiedere una soluzione a questa situazione”.