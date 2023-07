Occhieppo Inferiore, al via le iscrizioni ai servizi scolastici

A partire da lunedì 24 luglio a Occhieppo Inferiore sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici per l'a.s. 2023/2024.

I moduli si trovano on line sul sito del comune (percorso: Sportello on line - Presentazione Istanze on line - Servizi Scolastici).

Per motivi organizzativi, la scadenza per il solo servizio di Trasporto Scolastico è fissata al 20 agosto 2023.

Per tutti gli altri servizi è possibile presentare domanda entro il 3 settembre 2023.