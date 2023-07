PNRR Pichetto, plauso UE a revisione: “Riprogrammazione per usare al meglio tutte le risorse disponibili”

“L’accordo raggiunto sulla revisione del PNRR e sul nuovo capitolo Repower EU ha ricevuto il plauso della Commissione. Evidentemente anche a Bruxelles è stato colto l’impegno del nostro Governo per utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili, evitando di creare condizioni che avrebbero reso impossibili gli investimenti entro giugno 2026”: Lo afferma il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.

“È stata questa la logica che ci ha indotto a rivedere gli impegni sull’idrogeno elettrolitico da rinnovabili e a riprogrammare i fondi per il dissesto idrogeologico che, riguardando progetti in essere, non avrebbero mai potuto ricadere nelle griglie della tempistica PNRR”, ha spiegato Pichetto. “Quanto finora fatto è frutto di un lavoro finalizzato a utilizzare pienamente tutte le risorse disponibili, anche riorientando alcune spese sui fondi di coesione e sul Repower EU”, conclude il Ministro.