CDM, Musei Reali in prima fascia e autonomia per le Residenze Reali Sabaude, Chiorino: "Riconoscimento storico"

“Il riconoscimento del Governo dei Musei Reali in prima fascia e la conquista dell’autonomia per le Residenze Reali Sabaude è senza dubbio un risultato storico per la Città di Torino e per tutto il Piemonte. Ringrazio il Ministro Sangiuliano e il Presidente Giorgia Meloni per la grande attenzione dimostrata verso il nostro territorio e verso una città polo di indiscutibile valore culturale e punto di riferimento strategico per l’Italia intera, qual è Torino. Questi importanti riconoscimenti permetteranno al nostro sistema museale di poter fare un ulteriore salto di qualità, arricchire l’offerta culturale e attrarre un flusso turistico di assoluta qualità”.

Il commento dell’Assessore al Lavoro e Formazione, Istruzione e Merito e Diritto allo studio universitario della Regione Piemonte Elena Chiorino in merito all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del riconoscimento in prima fascia dei Musei Reali di Torino e l’autonomia per le Residenze Reali Sabaude.