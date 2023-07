Lega, nuovo incontro con i cittadini nel fine settimana

Dopo l’incontro al Villaggio Lamarmora presso il Caffè Amici di via Piemonte, a seguito del quale gli amministratori comunali si sono già mossi per trovare le prime soluzioni alle segnalazioni registrate, il giro di ascolto della Lega in città si sposta al quartiere San Paolo.

Venerdì 28 luglio, dalle ore 10:30, eletti e militanti della Lega incontreranno la cittadinanza all’Odeon Caffè di via Torino, 67. L’incontro è organizzato dal consigliere comunale e segretario cittadino della Lega Andrea Ferrero, dal capogruppo della Lega in Comune Alessio Ercoli e dal consigliere comunale e responsabile organizzativo provinciale della Lega Gianni Ferrari. Saranno presenti il sindaco di Biella, gli amministratori locali e i dirigenti del partito.

La zona è stata oggetto di una puntuale attenzione da parte della Lega, sia al parco della Rovere, in particolare per la sicurezza, sia per la rimozione dell’amianto dal tetto dell'ex discoteca proprio in via Torino.

Sarà l’occasione per esporre l’operato di giunta e consiglio comunale, oltre che per affrontare le maggiori criticità della zona, tra le quali ritorna il tema dell'accoglienza negli ex hotel Colibri e Coggiola per i quali saremo da riferimento per i cittadini affinché la Prefettura vigili sulla costante applicazione delle norme di buon vicinato, convivenza rispettosa e decoro urbano.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare.