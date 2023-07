Mosca1916: Riapre al pubblico completamente rinnovata la bottega dei biellesi

Mosca1916, storica bottega nel centro di Biella, ha riaperto al pubblico martedì 25 luglio dopo una chiusura di 2 settimane resasi necessaria per permettere di eseguire la seconda tranche dei lavori di rinnovamento che hanno interessato il negozio di via San Filippo, a partire da ottobre 2022.

Se, nell'autunno scorso, i lavori avevano interessato principalmente il lato del locale che si affaccia verso piazza Martiri della Libertà, rendendo più luminosi e più visibili dall’esterno gli ambienti di vendita, questa volta l’attenzione si è concentrata sulla sezione di fronte al grande banco gastronomia: gli interventi hanno riguardato principalmente l’efficientamento energetico e la sostituzione delle scaffalature di vendita, realizzate utilizzando i materiali storici del negozio ovvero l’acciaio e il legno di pero, in continuità con quanto già messo in opera nei mesi scorsi.

L’ammodernamento non ha però riguardato solo gli ambienti di vendita, ma ha investito anche i laboratori di lavorazione della carne e di produzione dei salumi, fiore all’occhiello dell'azienda e situati nel retrobottega. Infatti, non tutti sanno che Mosca produce ancora oggi nei propri laboratori gran parte dei salumi che propone in vendita, compresa la Paletta Biellese e il prosciutto cotto al naturale. A questo proposito è stata installata una nuova caldaia, prodotta su misura da un’azienda del vicentino, che consentirà di continuare a produrre il cotto Mosca particolarmente adatto all'alimentazione dei bambini perché molto digeribile grazie all’impiego di soli aromi naturali estratti per infusione.

La bottega di Mosca 1916, completamente rinnovata, sarà a disposizione di biellesi e turisti per tutta l’estate. Durante il mese di agosto, infatti, il negozio resterà sempre aperto, ad eccezione dei normali giorni di chiusura e di martedì 15 agosto, festività dell’Assunzione di Maria.

“Siamo estremamente felici di poter nuovamente accogliere i nostri clienti in uno spazio ancora più fruibile, piacevole e attento all’ambiente - ha commentato Alberto Mosca, alla guida dell’azienda biellese - Negli ultimi mesi abbiamo messo in campo una serie di iniziative volte a rendere il negozio sempre più accessibile non solo ai nostri clienti storici, che desideriamo ringraziare per il sostegno e la fiducia, ma anche a chi non ha ancora avuto la possibilità di assaggiare i nostri prodotti. Per questo vogliamo che Mosca1916 sia sempre di più uno spazio accogliente, dove tutte e tutti possano trovare cibi di qualità, sani e rispettosi dell’uomo e della natura”.

Una storia di qualità lunga più di un secolo

Nata come macelleria nel cuore di Biella nel 1916 per iniziativa di Ermenegildo Mosca, Mosca1916 è oggi un’azienda che si occupa di enogastronomia a tutto tondo, impiegando quasi 40 persone. Nella grande bottega di via San Filippo, a Biella, il cui impianto risale agli anni 80 e 90 del Novecento ed è in corso di rinnovamento, gli affezionati clienti e amanti del cibo di qualità, possono trovare esclusivamente carni provenienti da allevamenti selezionati piemontesi, salumi e insaccati, in gran parte prodotti internamente, come il celebre prosciutto cotto, la Paletta Biellese e la bresaola Mucroncina, un'ampia selezione di formaggi e decine di specialità gastronomiche preparate ogni giorno da chef qualificati nelle cucine dell’azienda, ma anche prodotti complementari come dolci, latte e derivati, pane, i migliori vini e oli extravergini d’oliva. Nella foodhall di Mosca1916 trovano da sempre particolare spazio le migliori specialità del territorio biellese, provenienti da piccoli produttori selezionati.