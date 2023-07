Stelle, arte, musica, trekking, e-bike e benessere, è l'agosto in Oasi Zegna

Agosto all'Oasi Zegna è un mese ricco di attività per tutti. Esperienze uniche da fare da soli oppure con gli esperti e viverle in assoluta sicurezza anche con i bambini. Gli amanti del trekking possono scegliere tra le passeggiate panoramiche di giorno e di notte mentre per gli appassionati del ciclismo sono previsti eventi speciali di più giorni. Se vi incuriosiscono le discipline orientali e siete desiderosi di esplorare nuovi approcci al movimento e al benessere, non perdetevi i retreat nel verde. Chi sogna una pausa tra culture e arte, segnatevi in agenda i nostri eventi musicali. Scoprire questo luogo vi farà vivere emozioni straordinarie.



STELLE, ARTE E MUSICA



Imperdibile per gli amanti di astronomia, STARDUST- polvere di stelle , la serata per osservare stelle e pianeti del cielo di agosto in collaborazione con Consorzio Turistico Alpi Biellesi e Unione Biellese Astrofili. Sabato 12 agosto, chi prenota una cena presso i ristoranti Bucaneve , Locanda Bocchetto Sessera , Chalet Bielmonte , Al Maneggio , Rifugio Monte Marca e Albergo la Pineta, avrà poi l'opportunità di partecipare all'osservazione gratuita delle stelle candenti grazie ai cinque telescopi messi a disposizione dall’Unione Biellese Astrofili a partire dalle ore 22 presso il Piazzale 1 a Bielmonte.Gli appassionati di arte potranno trovare spunti interessanti presso la Fondazione Zegna, a Trivero, che ospita la mostra “E il giardino creò l'uomo” dell’artista Roberto Coda Zabetta . Inaugurata lo scorso maggio, ad agosto sarà aperta tutti i giorni per la visita (ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro). Si tratta di un progetto appositamente concepito per Casa Zegna che racconta della fragilità dell’uomo e dell’ecosistema che abitiamo, ma che non tuteliamo, la forza degli eventi incontrollabili che si manifestano sulla Terra e la capacità della natura di rinascere e fiorire in cicli che esulano dalla volontà umana.



Due concerti incantevoli tra boschi e montagne attendono gli appassionati di musica classica sabato 5 agosto alle 17.00 nella suggestiva cornice della Cascina Caruccia e mercoledì 9 agosto al Monte Marca. Il Quartetto di Corni Sigfrido , formazione emergente nel panorama musicale, si esibirà in un programma intitolato “Viaggio attraverso i colori del corno”, un percorso musicale che spazia dalla sinfonia all’opera, dalla musica pop a quella da film. L’evento fa parte di “Fortepiano”, la rassegna di musica classica inserita nel programma SERE FAI D’ESTATE e Piedicavallo Festival 2023, e vede la direzione artistica di Enrico Carraro, prima viola del Teatro Regio di Torino. Sempre in occasione di questa rassegna musicale il 9 agosto si terrà al Rifugio Monte Marca il concerto di Samuele Telari "Quadri di un'esposizione" dove il giovane artista ci farà scoprire la versione più raffinata di uno strumento di origine popolare: la fisarmonica.



Sabato 26 agosto non perdetevi per la prima volta in Oasi Zegna il concerto di Manuel Buda "PlantBased - Piante sonore" dove tra chitarra e loop station si ascolterà la musica degli alberi.



TREKKING NOTTURNI E DIURNI

Il 5 agosto è previsto un trekking di notte nel Bosco del Sorriso con una guida di OverAlp. Camminare sotto le stelle in un bosco incantato, con l’unica luce delle lanterne e delle stelle, ascoltando fruscii e rumori insoliti, sentendo profumi e odori diversi, è un'esperienza indimenticabile che vi farà provare il fascino della notte. Il sentiero di 4,8 chilometri che si inoltra tra faggi, larici e pini, si percorre a passo lento, per cogliere la forza bioenergetica che le piante sono in grado di trasmettere . Il ritrovo è alle 20.30 a Bocchetto Sessera, con partenza alle 21.



Il 13 agosto, OverAlp organizza la passeggiata notturna “Tra lupi e stelle” con ritrovo alle 20.30 all’Agrichiosco Alpe Margosio, alla Bocchetta Margosio, dove c’è la possibilità di cenare prima della partenza. Accompagnati da una guida escursionistica e da un astrofilo che racconterà i misteri del cielo e delle stelle, si arriverà fino al Santuario di San Bernardo, uno dei punti più panoramici dell’Oasi Zegna, con un percorso totale d circa 6 km, con dislivello minimo.



Il 22 agosto c’è l’escursione “ L’Africa incontra l’Europa ”, un trekking di circa 10 km a/r che segue la Linea Insubrica, una faglia geologica che separa i due continenti. Una guida di OverAlp spiegherà la storia e la geologia di questo luogo unico, dove si possono osservare le tracce delle trasformazioni naturali avvenute milioni di anni fa. Si potrà anche ammirare un panorama mozzafiato sui monti circostanti.



TRE GIORNI IN E BIKE



Per chi ama l’avventura in sella a una bici elettrica, Ludovico Bizzocchi, in collaborazione con OverAlp, propone il Giro del Rosa di tre giorni in e-bike, dal 11 al 13 agosto . Potrete percorrere sentieri panoramici e pedalare attraverso paesaggi spettacolari, sfruttando la comodità delle biciclette elettriche. Per chi lo desidera, ci si incontra il 10 agosto alle 18 alla Locanda del Bocchetto Sessera, dove ci sarà la presentazione della guida e del tour e la cena insieme. La partenza ufficiale è la mattina del 11 da Bielmonte.



BENESSERE E CONSAPEVOLEZZA



Per gli amanti del benessere e del relax, l'Oasi Zegna offre anche una serie di eventi dedicati al corpo e alla mente. Il 5 agosto potrete partecipare a una giornata di approfondimento sul Qi Gong , guidata dall’istruttrice Natalina Bassetto. Si tratta di una disciplina millenaria che combina movimento, respirazione e meditazione per promuovere l'equilibrio e l'armonia interiore.



Il 6 agosto è invece la volta del Feldenkrais, un metodo che si concentra sul miglioramento della consapevolezza corporea e del movimento. Attraverso una serie di esercizi delicati e consapevoli, si potrà scoprire una maggiore fluidità e flessibilità nel nostro corpo.



Per chi cerca un'esperienza più immersiva, dal 24 al 27 agosto sarà organizzato un Forest Bathing residenziale presso la Locanda Bocchetto Sessera. Il forest bathing, o "bagno di bosco", è una pratica giapponese che consiste nel connettersi con la natura attraverso i sensi, beneficiando degli effetti terapeutici degli alberi e dell'ambiente circostante. Questo evento vi permetterà di ritrovare calma e serenità in un contesto immerso nella natura incontaminata.



FERRAGOSTO A BIELMONTE